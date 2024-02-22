Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans düzenlendi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:01 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans organize edildi.

        ADÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansın konuğu çevirmen Ayçin Kantoğlu oldu.

        Konuşmasında İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, çocukların hedef alındığı bir döneme hiç şahitlik etmediklerini belirten Kantoğlu, uluslararası yardım kuruluşlarının da Gazze için gerekeni yapmadığına değindi.

        Filistin halkının kendi vatanlarını savunmak için dikkat çeken bir mücadele verdiğini aktaran Kantoğlu, şunları kaydetti:

        "Ana karnında bile hamle eden, ambulansı bombalayan bir ordunun neyi savunulur? Hastane ve ambulans bombalıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada biz aslında savaş falan o manada cereyan etmiyor. Burada kendi iffetini korumaya çalışan bir avuç mücahit Müslüman insan bence. Üstelik de bu insanların halinden en iyi anlayacak olanlar da bizleriz. Yüz sene olmadı şurada Kurtuluş Savaşı'nı vereli. O gün Anadolu'ya musallat olanlar bugün de hiç istisnasız aynı devletler. Bize de 100 sene önce bu adamlar gelip demedi mi 'sizin artık bir vatanınız yok. Osmanlı yenildi, sizin bir toprağınız da kalmadı, bir vatanımız da yok...' Biz ne yaptık o işgale? Bir İstiklal Harbi verdik. Gazze'de yapılan nedir? Gazze'de yapılan Gazze'nin İstiklal Harbidir. Bunu bu dünyada daha yakın anlayabilecek hangi ulus var bizden başka? Yüz sene önceki halimize benziyorlar. Çok vatanseverler, dindar ve zarif insanlar."

        Programda ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem de bir konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Aydınlı turizmci, eşinin Meksika'ya götürdüğü 2 çocuğuna kavuşmak istiyor
        Aydınlı turizmci, eşinin Meksika'ya götürdüğü 2 çocuğuna kavuşmak istiyor
        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
        Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı
        Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı
        Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı
        Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı
        Cem Adrian Aydın'da konser verdi
        Cem Adrian Aydın'da konser verdi
        Aydın'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı