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        Nazilli Belediyespor'da başkana ceza

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret olan Nazilli Belediyespor'da başkan Şahin Kaya, hakemlere yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 75 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin TL ceza aldı. İç sahadaki Serik Belediyespor maçı sonrası akredite edilmediği yeşil sahaya giren Kaya, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle cezalandırıldı. Maddi sıkıntıları aşmaya çalışan siyah-beyazlılarda futbolcular sorun çözülmezse pazar günü oynanacak Kırşehir FK deplasmanı sonrası antrenmanlara çıkmama kararı alırken, bu deplasmanın giderlerini de İYİ Parti'den belediye başkanlığına aday olan Cüneyt Korkmaz'ın karşıladığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:09
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        Nazilli Belediyespor'da başkana ceza
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret olan Nazilli Belediyespor'da başkan Şahin Kaya, hakemlere yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 75 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin TL ceza aldı. İç sahadaki Serik Belediyespor maçı sonrası akredite edilmediği yeşil sahaya giren Kaya, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle cezalandırıldı. Maddi sıkıntıları aşmaya çalışan siyah-beyazlılarda futbolcular sorun çözülmezse pazar günü oynanacak Kırşehir FK deplasmanı sonrası antrenmanlara çıkmama kararı alırken, bu deplasmanın giderlerini de İYİ Parti'den belediye başkanlığına aday olan Cüneyt Korkmaz'ın karşıladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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