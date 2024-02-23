Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Adem Yıldırım idaresindeki 09 AKG 094 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Umurlu mevkisinde, Onur F'nin kullandığı 09 ALD 507 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan Yıldırım'a arkadan gelen V.K. yönetimindeki 20 AKS 857 plakalı çekici çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıldırım, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çekicinin sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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