Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Adem Yıldırım idaresindeki 09 AKG 094 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Umurlu mevkisinde, Onur F'nin kullandığı 09 ALD 507 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yola savrulan Yıldırım'a arkadan gelen V.K. yönetimindeki 20 AKS 857 plakalı çekici çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yıldırım, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Çekicinin sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!
        Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
        Nazilli Belediyespor'da başkana ceza
        Nazilli Belediyespor'da başkana ceza
        Aydın'da "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans düzenlendi
        Aydın'da "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans düzenlendi
        Aydınlı turizmci, eşinin Meksika'ya götürdüğü 2 çocuğuna kavuşmak istiyor
        Aydınlı turizmci, eşinin Meksika'ya götürdüğü 2 çocuğuna kavuşmak istiyor
        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
        Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı
        Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı