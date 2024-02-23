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        Germencik'te seramik atölyesi açıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Geleceğe güvenle yürüyoruz" projesi kapsamında seramik atölyesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:26
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        Germencik'te seramik atölyesi açıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Geleceğe güvenle yürüyoruz" projesi kapsamında seramik atölyesinin açılışı yapıldı.

        Kaymakamlıkça Germencik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje çerçevesinde 12-14 yaşında dezavantajlı çocuklar için atölyeler ve etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda seramik atölyesi açıldı.

        Proje kapsamında kursiyerler aynı zamanda ülkedeki tarihi öneme sahip mekanları gezme fırsatı bulabilecek.

        Açılışa, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş ​​​​​​​de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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