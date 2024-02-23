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        Aydın'da horoz dövüştüren 9 kişiye para cezası verildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:38
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        Aydın'da horoz dövüştüren 9 kişiye para cezası verildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

        Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi.

        Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası uyguladı.

        Horozlar, Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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