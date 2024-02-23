Aydın'da horoz dövüştüren 9 kişiye para cezası verildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi.
Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası uyguladı.
Horozlar, Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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