Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza
AYDIN'ınEfeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 bin TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası kesti. Dövüştürülen 5 horoz, el konularak Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
AYDIN'ınEfeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 bin TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası kesti. Dövüştürülen 5 horoz, el konularak Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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