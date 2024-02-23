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        Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 bin TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası kesti. Dövüştürülen 5 horoz, el konularak Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:40
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        Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 bin TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası kesti. Dövüştürülen 5 horoz, el konularak Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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