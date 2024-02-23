Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza AYDIN'ınEfeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 bin TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası kesti. Dövüştürülen 5 horoz, el konularak Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 17:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:40 facebook

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