İncirliova Ülkü Ocakları’na Özakcakoca asaleten atandı

İncirliova Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mehmet Ali Özakcakoca, asaleten başkanlığa atandı.
İncirliova Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden alınan Yusuf Akşak’ın yerine başkanlığa vekalet eden Mehmet Ali Özakcakoca Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı tarafından asaleten atandı. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı'nda Özakcakoca için yemin töreni düzenlendi. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, Özakcakoca’ya Türk Bayrağına sarılı Kur’anı Kerim hediye edip yeni görevini tevdi ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
AYDIN
28 Kasım 2019 Perşembe
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