Aydın’a kuvvetli fırtına uyarısı

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölge genelinde (İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir) yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (4070 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

AYDIN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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