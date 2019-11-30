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Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalara hız verdi

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Demirciler Mahallesi'nde bulunan 70 yıllık metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek, söz konusu alana park yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Nazilli Belediyesi köylerde çalışmalara hız verdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Demirciler Mahallesi’nde bulunan 70 yıllık metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek, söz konusu alana park yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 70 yıllık metruk okul binasının yıkım çalışmaları için Demirciler Mahallesi’ne gitti.
İş makinesinin başına geçerek metruk binanın yıkımını gerçekleştiren Başkan Özcan, “Demirciler köyümüzde yaklaşık 70 yıl önce yapılmış bir okul binası, yeni okul binasının yapılıp eğitimin oraya taşınması neticesinde metruk hale gelmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olan bu taşınmaz vatandaşlarımız için de tehlike arz ediyordu. Milli Emlak Şefliği’nin ve Milli Eğitim’in de bizlere yazmış olduğu yazı ve Sayın Kaymakamımızın da bizden istekleri doğrultusunda biz de kamu adına bu görevi yerine getirdik” diye konuştu.
Bölgede park yapılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyleyen Özcan, “Söz konusu alanın Milli Emlak Şefliği tarafından tahsis edilmesi halinde, gençlerimizin çocuklarımızın yine iyi vakit geçirmesini sağlamak için park olarak düzenlemesini hemen yapacağız. Nazilli’mizde iyi ve güzel şeyler olmaya devam ediyor” dedi.
Mahalle sakinleri ile köy kahvesinde sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Özcan, merkezden kırsala 82 mahallenin tümünde yapılan hizmetlerin ve yatırımların artarak süreceğinin altını çizdi.

AYDIN

30 Kasım 2019 Cumartesi

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