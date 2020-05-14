Didim’de çiftçiler için saha gezisi düzenledi Kaymakam Türköz ve beraberindeki heyet üreticileri yerinde ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didim’de çiftçiler için saha gezisi düzenledi Kaymakam Türköz ve beraberindeki heyet üreticileri yerinde ziyaret etti

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla Didim Ziraat Odası öncülüğünde saha gezisi düzenlendi.

Didim’de çiftçiler için saha gezisi düzenledi Kaymakam Türköz ve beraberindeki heyet üreticileri yerinde ziyaret etti

Aydın'ın Didim ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla Didim Ziraat Odası öncülüğünde saha gezisi düzenlendi.
Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım, Balat muhtarı Ali Konya, Batıköy Muhtarı Fadime Kılınç ilçe tarım müdürlüğü personeli ile oda personeli katıldı.
Etkinlik kapsamında ilk olarak Balat Mahallesinde Mustafa Partal’ın tarlasında pamuk ekimi çalışması incelendi. Pamuk ekiminin uydu ile yapıldığı tarlada ekim dönemi ve ardındaki süreçle ilgili gele heyete bilgiler verildi. Balattaki ziyaretin ardından Akköy mahallesinde yaş sebze ve meyve üretimi yapan Ali Buldu’nun tarlası gezildi. Tarlada ekilen, domates, biber, karpuz, kavun ile salatalık ekimleri yerinde inceleyen heyet, süreçle ilgili üretici Ali Buldu’dan bilgi aldı. Ziyaretin son durağında ise Hisar mahallesinde topraksız çilek üretimi gerçekleştiren Şerif Kantarcı’nın çilek serası ziyaret edilerek bilgi alındı.

Düzenlenen ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Didim Ziraat Odası Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım Didim’in sadece turizm kenti değil tarım kenti de olduğunu belirterek “Didim Ziraat Odamıza kayıtlı 3305 üyemizin hak ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her platformda sonuna kadar savunacağız. Tarımda da ilçemiz Tarih, Deniz, Kum, Güneşinin yanında, İklimsel Özellikleriyle Nem, Rüzgâr ve Oksijen oranının yüksek olması ve Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu mümbit topraklarıyla; özellikle Mandalya Körfezi ve Ilık Ege Denizinin suları, Bafa Gölü ve Menderes nehrinin Egeye açılan ağzıyla Balık çeşitliliği ile bölgemizin yıldızı olabilir. Özellikle Salgın Hastalıkların yaşandığı bir dönemde Didim’i AGRO Turizmin ve Eko Turizmin merkezi haline getirmek için Çiftçi ve tarım sektörü olarak Didim hazırdır. ilgili bakanlıklarımızın ve yerel yönetimin hazırlayacağı makro ve mikro ölçekteki planlar ile hedefimize ulaşabiliriz.” diyerek tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Didim’in turizm şehri olmasının yanı sıra çiftçlik faaliyetlerinin yadsınamayacağı şekilde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Didim’de zeytin varlığında ciddi bir potansiyeli olduğunu kaydederek “İlçemizde pamuk var, yaş zeb meyve var, çileğimiz var. Çiftçilik zor ve meşakkatli, iyi ki varlar, üretmek güzel bir şey, bizlere getiriyorlar. Kendileri iyi ki varlar. Son dönem olaylarda üretimin ne derece önemli olduğunu gösterdi. Bazı sorunlar var, çözdüğümüz sorunlar olduğu gibi çözülemeyen sorunlarda var. Bunları da ilgili kurumlarla çözmeye çalışacağız. İlçemiz tarımsal anlamda iyi konumda ve ben de bundan memnuniyet duyuyorum.”dedi.
Etkinliğin sonunda ziyaret edilen tüm üreticilere oda tarafından hazırlanan hediye paketleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Körfezi’nde 30 göçmen kurtarıldı Yunanlılar 11’i çocuk, 4’ü kadın 30 göçmeni Kuşadası Körfezi’nde Türk karasularına bıraktı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde 30 göçmen kurtarıldı Yunanlılar ...
Kaza yapan kamyon şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Kaza yapan kamyon şoförü tutuklandı
Büyükşehir ve ilçe belediye işbirliğinden Kuşadası kazanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ve ilçe belediye işbirliğinden Kuşadası ...
Kuşadası’nın yıldızı Başkan Günel ile yeniden parlıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın yıldızı Başkan Günel ile yeniden ...
Köşk Ziraat Odası, çiftçilerin gününü tarlada kutladı
YEREL HABERLER Köşk Ziraat Odası, çiftçilerin gününü tarlada kutladı
Meteoroloji uyardı; Sıcak havada dışarıya çıkmayın
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı; Sıcak havada dışarıya çıkmayın
Didim Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi ihalesi yapıldı
Eczacılar, “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” sloganı ile günlerini kutladı Aydın Eczacı Odası başkanı Karaarslan; “181 yıldır halkın yanındayız”
YEREL HABERLER Eczacılar, “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” ...
Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor
YEREL HABERLER Pamuk üreticileri çifte bayram yapmak istiyor
Fransa'da koronavirüs tedavisi gören gurbetçi anne- babası için yardım istedi
YEREL HABERLER Fransa'da koronavirüs tedavisi gören gurbetçi anne- ...
Efeler’de yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’de yollar yenileniyor
261 trafik kazasında 6 kişi öldü, 149 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 261 trafik kazasında 6 kişi öldü, 149 kişi yaralandı
Başkan Özcan çiftçilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan çiftçilerin gününü kutladı
Motosiklet kamyonetin altında kaldı; 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet kamyonetin altında kaldı; 1 ölü
Aydın’da ‘Askıda Su Faturası’na büyük ilgi
YEREL HABERLER Aydın’da ‘Askıda Su Faturası’na büyük ilgi
Korona mağduru çiftçi tarlasına özel izinle gidebiliyor Evi İzmir’de, tarlası Aydın’da kalan çiftçiler zorluk çekiyor Sadece bir yolun ayırdığı Kuşadası’na bağlı Çınar ile Selçuk’a bağlı Gökçealan mahallelerinin sakinleri korona virüs salgınıyla birbirinden ayrılmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Korona mağduru çiftçi tarlasına özel izinle ...
Aydın’da yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Aydın’da yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava ...
Nazilli başlar başlamaz erteledi
YEREL HABERLER Nazilli başlar başlamaz erteledi
Alageyikler Dilek Yarımadasını vatan edindi Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki alageyiklerin sayısı 50’ye ulaştı
YEREL HABERLER Alageyikler Dilek Yarımadasını vatan edindi Dilek ...
Efeler’de yeşil alanların bakımı devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de yeşil alanların bakımı devam ediyor
6 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER 6 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden ...
Taksiler dezenfekte istasyonundan geçti Aydın Büyükşehir Belediyesi taksileri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Taksiler dezenfekte istasyonundan geçti Aydın ...
Mavişehir Pazaryeri sezon öncesi bakıma alındı
YEREL HABERLER Mavişehir Pazaryeri sezon öncesi bakıma alındı
Didim’de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Didim’de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X