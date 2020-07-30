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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Yavuz’un Kurban Bayramı mesajı

İHA

AK Partili Yavuz’un Kurban Bayramı mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Partili Yavuz mesajında, “Hamdolsun ki, ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yine hep birlikte yaşıyoruz. Bugünlerde aynı bu bayram gibi bir başka güzelliği daha yaşıyoruz. Allah’a sonsuz şükürler olsun ki; Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Ecdadımızın emaneti olan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi, temsil ettiği manayı inşallah sonsuza kadar yaşatmaya devam edecek. Ayasofya’nın bugünkü hüviyetine kavuşturulmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve katkısı olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi bir virüs bütün dünya etkisi altına aldı. Korona virüs ile mücadele de bir çok dünya ülkesi büyük zorluklar yaşarken, sağlıktan ekonomiye kadar güçlü devlet yapımız sayesinde hamdolsun ülkemiz en başından beridir bu süreci başarıyla yürütmektedir. Sağlığımızı muhafaza etmek için, salgına sebep olan bu virüsün ilimizi ve ülkemizi tamamen terk etmesi için kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Maske, Sosyal mesafe ve Hijyen en önemli kurallarımız. Mezarlık ziyaretlerinde, kurban kesiminde ve dağıtımında, eş, dost ve akraba ziyaretlerinde lütfen bu üç kurala hassasiyetle uyalım. Bir diğer yandan da, araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın başta emniyet kemeri olmak üzere, bütün trafik kurallarına mutlaka uymalarını özellikle rica ediyorum. Bu bayram gönülden kucaklaşalım. Bu düşünceler ile tüm İslam alemi’nin, aziz milletimizin ve Aydın’lı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; sonraki bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde ulaşmayı Cenabı Allah’dan diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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