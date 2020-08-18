Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2)

'İyi ki senin kızınım'

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TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK

2020-08-18 00:01:56



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