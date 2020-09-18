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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yıllık yatırım planı çerçevesinde yeni yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Aydın'ın dört bir tarafında eş zamanlı çalışırken Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı modern yollarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
Ekipler Efeler'de Doğu Gazi Bulvarı'nda, Sultanhisar'da Jurnalı Caddesi'nde, Kuşadası'nda Kasım Yaman Caddesi'nde ve Nazilli Hasköy'de sıcak asfalt çalışmalarını eşzamanlı olarak sürdürüyor. Çine'de çalışmalara hız veren ekipler Kırsakallar OvacıkTopçamAlabayır yolunda yol yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler ayrıca Koçarlı Yağcıdere'de, Nazilli YaylapınarÇobanlar'da, Bozdoğan ÇamlıdereKale'de ve Söke Sazlı'da da yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Sultanhisar'da Kavaklı yolu ise bitirilerek hizmete açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlara durmaksızın devam ettiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, yapılan yolların Aydın'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçioğlu "Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden bu yana Aydın'ı daha modern yollarla buluşturmak için gecegündüz çalışıyor. Yıllık yatırım programımıza göre yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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