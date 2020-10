Gencellili kadınların doğal ürünleri Halk Ege Et’te satılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir iştiraki olan ve Aydın dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açan Halk Ege Et'le kooperatiflerin önünü açmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yerel kalkınma projesi olan Halk Ege Et'te artık Kuyucak Gencelli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin doğal ürünleri de satılmaya başlanacak. Büyük çoğunluğu kadın üreticiler tarafından üretilen ürünler artık Aydınlılar ve İzmirlilerle buluşacak. Kadın üreticiler Başkan Çerçioğlu'yla birlikte bir kadın dayanışması yaptıklarını söyledi.

2004'ten bu yana aktif olan kooperatife 2006'dan beri Hayriye Altuntaş başkanlık ediyor. Yönetiminde kadınların söz sahibi olduğu kooperatif üyelerinin taze meyvesebzenin yanı sıra kuru meyve ve sebze de ürettiğini ifade eden Altuntaş, "Satışa sunduğumuz ürünler mahallelimizin kendi sofrasına koyduğu, çocuklarına yedirdiği ürünleri. Herkes bağında, bahçesinde ne yetiştirdiyse yazın tazesini satıyor, kış için de kurutuyor. Ürünlerimizi tamamen doğal ve ilaçsız olarak üretiyoruz" şeklinde konuştu. Üretime daha çok kadınların gönül verdiğini söyleyen Altuntaş, "Üyelerimizin çoğunluğu kadın. Başkan olarak kadınlarımızla daha iyi iletişim kurabiliyorum. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz, dayanışma içerisindeyiz" dedi.

‘Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesini hissediyoruz’

Altuntaş, Halk Ege Et'e uzanan süreci "Uzun zamandır Halk Ege Et'te ürünlerimizi satmak istiyorduk. Kooperatiflere bu kadar el uzatıldığını görünce biz de cesaretlendik ve müracaat ettik. Sağ olsunlar seve seve kabul ettiler; biz de seve seve ürünlerimizi Halk Ege Et'te satacağız. Sağlam bir firmayla çalıştığımız için çok mutluyuz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesini hissediyoruz" diye özetledi.

'Özlem Başkan'la dayanışmaktan mutluyuz'

"Özlem Başkan da bir kadın ve 'kadının halini kadın bilir' diyerek, bu dayanışmanın olacağından emin bir şekilde Halk Ege Et'le çalışmaya karar verdik. Gönül rahatlığıyla çalışacağız. Kendi soframızda ne varsa bizden talep edildiğinde sunmaya hazırız" ifadelerini kullanan Altuntaş, geniş bir yelpazede ürünü tüketicilerle buluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Altuntaş "Özlem Başkan göreve geldiği günden bu yana adından gururla bahsediyoruz. Bir kadın olmasından dolayı da sonuna kadar arkasındayız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'yla dayanışma içerisinde olmaktan mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

Güllü Tetik: Kadın isterse her şeyi yapar

Kooperatif ortaklarından üç çocuk annesi Güllü Tetik, çoğunlukla kuru meyveler hazırladığını belirtirken geçimlerinin büyük çoğunluğunu da bu ürünlerle sağladıklarını söyledi. Tetik, "2006'dan bu yana kooperatif üyesiyim. Bunları yaparak evin ekonomisinin yüzde 80'ini karşılıyorum. Bir anlamda evin reisi benim. Kooperatifte çalışmaktan çok memnunum, kadın isterse her şeyi yapar. Şimdiye kadar iki kızımı evlendirdim, ürettiğim ürünlerin kazançlarıyla evlenmelerinde katkım oldu. Şimdi de bir kız çocuğumu okutuyorum ve masraflarını çoğunlukla ben karşılıyorum" sözlerini kullandı.

Gönül Çetinkaya: Kooperatifçilik ile ekonomik özgürlüğümüzü aldık

Bir başka kooperatif üyesi Gönül Çetinkaya ise başlıca gelir kaynaklarının incir ve zeytin olduğunu belirtti. Ürünlerden elde ettiği kazançlarla ev ekonomisine destek verdiğini ifade eden Çetinkaya "Özellikle yaz aylarında eşimden pazar masrafı için para almıyorum. İnsanın kendi kazandığı parayı harcaması çok güzel. Özgürce harcıyorum; çocuklarıma eşime sormadan destek olabiliyorum. Her yere gidebiliyorum. Bu kooperatifle ve çalışarak ekonomik özgürlüğümüzü aldık" dedi. Çetinkaya, ürünlerinin Halk Ege Et'te satılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek "Bizim için yeni ve sürekli gelir kaynağı olacak. Tüketicilere nesillerdir üretildiği şekilde, eski usul üretilen doğal ürünlerle buluşturacağız. Çocuklarıma ne yediriyorsam Halk Ege Et'e de onları vereceğim" şeklinde konuştu.

