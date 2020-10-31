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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EFAK deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

İHA

EFAK deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından aramakurtarma ve yardım faaliyetleri yürütmek üzere İzmir'de bulunan Efeler Belediyesi ekibi EFAK, hummalı çalışmalarına devam ediyor. Zamana karşı yarışan ekipten umudu yeşerten haberler de geliyor. EFAK gönüllüsü Barış Erbaş, enkaz altından 2 kişiyi canlı olarak çıkardıklarını söyledi.
Dün meydana gelen depremin ardından hızla afet bölgesine ulaşan ekip, Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi enkazında çalışmalarını sürdürüyor. EFAK, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için AFAD, AKUT ve bölgedeki diğer ekiplerle birlikte koordinasyon içinde yoğun bir çaba ortaya koyuyor.
“İki kişiyi canlı çıkardık”
EFAK ekibinde yer alan aramakurtarma gönüllüsü Barış Erbaş, akşam saatlerinde ulaştıkları deprem bölgesinde çalışmalara hemen başladıklarını söyledi. Erbaş, “Bizim çalışma alanımız Barış Sitesi'ndeki yıkılan 3 konuttan oluşuyor. Akşam saatlerinde alana intikal ettik. Tüm tedbirleri alarak, kontrollü şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Bölgede artçı sarsıntılar da sürüyor. Bir yandan da zamana karşı mücadele veriyoruz. 2 kişiyi enkaz altından canlı çıkardık. Emine Eren'i 14 saat sonra kurtardık. Diğer isim de Nurcan Tosun oldu. Eşi İbrahim bey'in sevincine şahit olduk. Tedavi için ikisi de hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu.

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