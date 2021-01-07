Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Bircan, Başkan Atabay ile görüştü

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Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar’da hazır bulundu.

Ziyarette belediyeler arası işbirliği konusunda fikir alışverişi gerçekleşirken, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay nazik ziyaretinden dolayı Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan’a teşekkür etti.

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