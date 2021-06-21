Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHANEşber OKAYER/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Haziran saat 14.15 sıralarında Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 51 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün içerisinde saat 18.25 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN-Eşber OKAYER

2021-06-21 20:55:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.