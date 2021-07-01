Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Yeni sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Trabzonspor'un geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen orta saha oyuncusu Taha Tunç'u 1 yıllığına kiraladı. 20 yaşındaki Taha, kulüp tesislerinde düzenlenen törende kiralık sözleşmesine imza attı. Geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da 2 maça çıkan Taha, kariyerinde daha önce Pendikspor'da da forma giydi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-07-01 10:54:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.