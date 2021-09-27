Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik Mahallesi’nde sürdürdüğü alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bölgede bugüne kadar 25 bin metrekare sıcak asfalt ile parke çalışması gerçekleştirildi.



Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlattığı alt yapıyı yenileme çalışmaları sona erdi. ASKİ ekipleri tarafından bölgeye 2 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi ekiplerince de 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Bölgenin AYDEM tarafından elektrik, Telekom tarafından ise telefon ve internet alt yapıları yenilendi. İkiçeşmelik Mahallesi’nde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgede 18 bini sıcak asfalt, 7 bini parke taşı olmak üzere toplam 25 bin metrekare yol yapım çalışması yürütüldü.



Ekipler son olarak Güneş Sokak’a sıcak asfalt döktü. Bölgede bugüne kadar Zincirlidere, 601, Akandere, 638, 633, Güvercinada sokaklar ile Altıngüvercin ve Bardakçı sokakların bir bölümünde asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Küçükköy, Göksu ve 602 sokaklara ise kilit parke taşı döşendi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri parke taşı ve bordür döşeme işlemi de devam eden İkiçeşmelik Mahallesi’nde çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

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