AYEDAŞ çalışma saatleri 2025: AYEDAŞ vezneleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Açılımı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak bilinen AYEDAŞ, çeşitli noktalara elektrik sağlamakla yükümlüdür. Bakım, inşaat ve abonelik gibi benzeri konularda hizmet veren kurum, hafta sonları da hizmet veriyor mu? AYEDAŞ cumartesi açık mı? Kurumun mesai saatleri ile ilgili bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz…

AYEDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

AYEDAŞ çalışma saatleri 2025 yılı ile birlikte güncel olarak öğrenilmek istenmiştir. Kurumun güncel mesai saatleri şu şekildedir;

● Pazartesi: 09.00 - 17.00

● Salı: 09.00 - 17.00

● Çarşamba: 09.00 - 17.00

● Perşembe: 09.00 - 17.00

● Cuma: 09.00 - 17.00

● Cumartesi: Kapalı

● Pazar: Kapalı

Çeşitli çalışma saatlerinde hizmet veren kurumun şubelerinin çalışma saatleri hemen hemen aynı olsa da veznelerin farklı olabilir. AYEDAŞ veznelerinin kaçta açıldığını merak ediyorsanız bir sonraki başlığa geçebilirsiniz.

AYEDAŞ VEZNELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Peki AYEDAŞ vezneleri kaçta açılıyor? Şubelerden farklı olarak açma kapama işlemleri, fatura ödeme ve yeni abonelik gibi faaliyetleri yürüten vezneler, genel müdürlüğe göre ve bölgeye göre farklı saatlerde hizmet veriyor olabilir. Vezne çalışma saatleri, hafta içi günlerde 09.00 - 17.00 saatleri arasındadır. Ancak şubeden şubeye de değişiklik gösteriyor olabilir. En sağlıklı sonuç için gitmeyi düşündüğünüz vezne ile telefon irtibatı kurabilirsiniz.

AYEDAŞ VEZNELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

AYEDAŞ vezneleri kaçta kapanıyor? Sabahları 08.30 ile 09.00 gibi saat aralıklarına açılan AYEDAŞ vezneleri, 16.00 gibi kapanış yapar. Her veznenin kapanış saati birbirinden farklı olduğundan gidilmeden önce özel olarak öğrenilmesinde yarar vardır. AYEDAŞ mesai saatleri belirli zamanlar içerisindedir ve hafta içi her gün hizmet verir. Sonuç olarak vezneler, şubelere göre 1 saat öncesinden kapanış yapar. Yani 09.00’da açılan veznelerin kapanış saati 16.00’dır.

AYEDAŞ ÖĞLE ARASI SAATİ

Çeşitli işlemleri için kuruma gelmek isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri de AYEDAŞ öğle arası saati olur. Her kurum gibi AYEDAŞ’ın da belirli bir saatte öğle arası tatili vermesi gerekir. 12.30 - 13.30, öğle arası zamanı olarak kabul edilir ve bu saatler içinde herhangi bir kişiye hizmet verilmez. İşlemlerinizin aksamaması için bu saate denk gelmemeye özen gösterebilirsiniz.