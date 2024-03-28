Ayhan Işık kaç yaşında öldü? Ayhan Işık kimdir, ne zaman, nerede, neden öldü?

Günümüzde hâlâ konuşulan Siyah beyaz Yeşilçam filmlerinin “Taçsız Kral”ı olarak anılan Ayhan Işık, kısa yaşamına sığdırdığı sayısız filmle ve ressamlık yönüyle hayranlarının unutmadığı bir isim. Türk insanının kalbindeki yerini koruyan Yeşilçam Jönü Ayhan Işık’ın ölüm nedeni ve öldüğünde kaç yaşında olduğu da merak konusu. Ayhan Işık nerede öldü, öldüğünde yaşı kaçtı? Devamı aşağıda…

AYHAN IŞIK KİMDİR?

İnternet üzerinde “Ayhan Işık kimdir?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Asıl adı Ayhan Işıyan olan sanatçı, 5 Mayıs 1929 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Türk Yeşilçam sinemasına büyük damga vuran Işık, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik ve ses sanatçılığı da yapmıştır. Ayrıca ressamlık da uğraştığı bir diğer meslektir.

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Ayhan Işık, 1929 senesinin 5 Mayıs sabahında, bir Selanik göçmeni ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir’in Konak ilçesinde doğan Işık, Mithatpaşa Caddesi’nde iki katlı eski ve tarihi bir Rum evinde, kendi anlatımıyla “Işıyan ailesinin tekne kazıntısı” olarak aileye katılmıştır. Ayhan Işık, “Hayatım” isimli hatıratlarında şu ifadeleri kullanır;

"Çocukluk günlerim bilinen yaramazlıklar ve onların sonuçları ile geçti. Annemi, hep telaşlandırmışımdır."

Işık’ın 1970 yılı ikinci yarısında yazmaya başladığı “Hayatım” eseri, ölümünden sonra tefrika hâlinde yayımlanmıştır.

AYHAN IŞIK NEDEN ÖLDÜ? Sevenleri, ölümünden sonra büyük bir yasa boğulmuş ve Işık, sinema dünyasına kattığı eşsiz oyunculuğuyla aramızdan ayrılmıştır. Peki Ayhan Işık neden öldü? Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ayhan Işık’ın ölümünün altında beyin kanaması vardır. Bir 13 Haziran sabahı evinde kalırken kusma ve şiddetli baş ağrısıyla uykusundan uyanır. Kliğine yatırıldıktan sonra kendisine anevrizmaya bağlı beyin kanaması tanısı konulur. Ancak burada gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamaz. Işık, 3 günlük koma sürecinden sonra 16 Haziran 1979’da hayata gözlerini yummuştur. Sanatçının kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır. REKLAM AYHAN IŞIK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Ünlü oyuncunun ölüm tarihi de merak ediliyor. İnternet arama motorlarında sanatçı ile ilgili en fazla aratılan soruların başında “Ayhan Işık kaç yaşında öldü?” sorusu geliyor. 13 Haziran 1979 tarihinde sabaha karşı rahatsızlanan oyuncu, 16 Haziran 1979’da hayatını kaybettiğinde 50 yaşındaydı.

AYHAN IŞIK KARİYERİ Ayhan Işık, ilk filminde Orhon Murat Arıburnu’yla gerçekleştirdiği çalışmanın sonrasında ikinci filminde daha da fazla ün kazanır. Hayatının ilerleyen dönemlerinde resim çalışmalarına ara ara devam etse de artık sinema hayatının birinci planına girmiştir. Hatta 1959 yılında Hollywood’a gider ve şansını bir de burada denemek ister. Buradaki filmlerde çalışamaz ve ona bunun nedeni sorulur. O da “Benim gibi orada 5000 kişi sıra bekliyor. Ayrıca çok da marifetleri var. Zıplayıp havada iki takla atıyorlar. Hem de ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Bize orada ekmek yok.” der. REKLAM Işık, 1960’ların başında Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı “Otobüs Yolcuları” filminde rol alarak Yeşilçam dünyasına dönüş yapar. Sonraki dönemde “Küçük Hanım” seri filmlerinde oynayan sanatçı, bunlar sayesinde halkın iyice beğenisini toplar. Hatta devam eden dönem içinde “Taçsız Kral” unvanını kazanır. Takvimler 70’leri gösterdiğinde Işık, Münir Nurettin Selçuk’tan dersler alır ve Klasik Türk Müziği ile de sahnelere çıkmaya başlar. Sanatçının bir adet 45’lik plağı da vardır.