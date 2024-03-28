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        Haberler Dış Yazar Halit Akçatepe kaç yaşında öldü? Halit Akçatepe kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Halit Akçatepe kaç yaşında öldü? Halit Akçatepe kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından biri olan Halit Akçatepe'nin hayatı merak ediliyor. Bilhassa Hababam Sınıfı filmlerindeki "Güdük Necmi" ile hafızalara kazınan oyuncunun ölüm nedeni ve kaç yaşında öldüğü araştırılıyor. Tatlı Dillim filmiyle adını duyuran Halit Akçatepe kimdir, özel yaşamı, filmleri ve ölüm tarihi nedir? Gibi soruların cevapları yazımızda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:04
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        Halit Akçatepe kaç yaşında öldü?
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        Türk Sinemasında, özellikle “Güdük Necmi” karakteriyle büyük bir hayran kitlesi toplayan Halit Akçatepe, kendisi gibi oyuncu olan babası Sıtkı Akçatepe ile birlikte de anılıyor. Yaşamı süresince sayısız filmde rol oynayan Akçatepe neden öldü? Geride bıraktığı ailesini ve sevenlerini büyük yasa boğan usta oyunca Halit Akçatepe ne zaman öldü? İşte cevaplar…

        HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

        İnternet üzerinde bakıldığında en sık aratılan sorulardan birinin “Halit Akçatepe kimdir?” sorusu olduğu rahatlıkla görülebilir. Sanatçı, 1 Ocak 1938’de, İstanbul Üsküdar’da dünyaya gözlerini açmıştır. O dönemin film yönetmenlerinden birinin çocuk oyuncu aramasını duyan Sıtkı Bey, oğlu Halit’i bu filmde rol oynamaya teşvik etmiştir. Bunun üzerine Akçatepe ilk filmini 1943’te henüz 5 yaşındayken çekmiştir.

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        Halit Akçatepe, ilkokulda ders almaya başlamış, sonraki yıllarda ise Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1959 yılında Anıtkabir’de 1,5 yıl askerlik yaptıktan sonra 1972’deki Tatlı Dillim filmiyle meşhur olmuştur. 1963 yılında Yasak, Gündoğarken ve Semaya Baktım Seni Gördüm filmleriyle popülerliğine popülerlik katan oyuncu, bilhassa 75 yılında Hababam Sınıfı filmiyle Türk sinemasında adını duyurmuştur. Sıtkı Akçatepe’de bu film serisinde oğlu ile beraber rol almıştır.

        HALİT AKÇATEPE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

        Sevenleri, ölümümün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen internet üzerinden kendisiyle ilgili soruları aratmaya devam ediyor. Bunlardan biri de “Halit Akçatepe kaç yaşında öldü? sorusu. Usta tiyatrocu ve oyuncu Halit Akçatepe, 31 Mart 2017’de 79 yaşındayken vefat etmiştir.

        HALİT AKÇATEPE NEDEN ÖLDÜ?

        İnternet üzerinde en sık araştırılan soruların başında “Halit Akçatepe neden öldü?” sorusu geliyor. 31 Mart 2017 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocunun ölüm nedeni olarak kalp ve solunum yetmezliği açıklanmıştır. Halit Akçatepe’nin doktoru, halihazırda oyuncunun fizyoterapi gördüğünü ve kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etmiştir.

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        2 Nisan 2017’de ise sanatçı için Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenmiştir. Bu törenin ardından Akçatepe için Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılınmış, ardından naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilmiştir.

        HALİT AKÇATEPE’NİN KİŞİSEL YAŞAMI

        Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Halit Akçatepe’nin babası ve annesi de oyuncudur. Babası, Hababam Sınıfı filmlerinde “Paşa Nuri” rolü ile tanınmış Sıtkı Akçatepe’dir. Sanatçının annesi ise Leman Akçatepe’dir. İki kez evlenen oyuncu, ilk evliliğini 1963 yılında yapmıştır. Bu evlilik, Tülin Akçatepe ile olmuştur ve çiftin bu evlilikten Itır ve Ebru isimlerinde iki kızları dünyaya gelmiştir. Tülin Hanım ile 1981 yılında boşanan oyuncu, 1999 yılında kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Hanım ile evlenmiştir. Rezzan Akçatepe ile olan evliliğinden ise Günsu isimli kızları dünyaya gelmiştir. İkili, 2009 yılında evliliklerini sonlandırmıştır.

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        ROL ALDIĞI YERLER

        Sanatçının oynadığı bazı tiyatro filmleri aşağıda sıralanmıştır;

        • Durdurun Dünyayı İnecek Var: Anthony Newley\Leslie Bricusse - Dostlar Tiyatrosu - 1969
        • Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu - 1969
        • Nekrasof : Jean Paul Sartre - Dostlar Tiyatrosu - 1970
        • Asiye Nasıl Kurtulur? : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - *1970
        • Havana Duruşması : H.M. Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu - *1971
        • Töre : Turgut Özakman - [[İstanbul Şehir Tiyatrosu]]
        • Tıpkı Sen Tıpkı Ben : Haluk Işık - [[Hadi Çaman Tiyatrosu]] - 2002

        İşte sanatçıya ait filmografi listesi;

        • İki Arada Aşk (2005)
        • Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)
        • Sevda Çiçeği (2006)
        • İki Aile (2006 - 2008)
        • Sesler Yüzler Mekanlar (2007)
        • Hakkını Helal Et (2007)
        • Yalan Dünya (2007)
        • Genco (2007)
        • Vurgun (2008)
        • Orada Neler Oluyor? (2009)
        • 7 Kocalı Hürmüz (2009)
        • Aile Reisi (2009)
        • Geniş Aile (2009)
        • Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)
        • Kral Çıplak (2012)
        • Krem (dizi) (2012)
        • Babam Sınıfta Kaldı (2013)
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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