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        Haberler Yaşam Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi

        Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi

        Bartın'ın Tabanözü köyünde, yuva yaptığı elektrik direğine 9 yıldır gelen ve 'Ayşe' adı verilen leylek, köylülerin maskotu oldu. Köylülerden 58 yaşındaki Ayşe Altuğ, 'Ayşe' isimli leyleğin bu yıl eşiyle birlikte geldiğini söyleyerek, "Köyde yaşayanlar olarak her yıl gelmesini bekliyoruz. Gelmezse merak ediyoruz. Bu sene yuvayı köylüler olarak biz temizledik. Temizlik yaptıktan sonra 'Ayşe' ve erkek leylek geldi. Yuvalarına yattılar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:20
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        Tabanözü köyü sakinlerinin her yıl yolunu gözlediği ‘Ayşe’ ismini verdikleri leylek, bu yıl da aynı elektrik direğine yuva kurdu.

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        9 yıldır bölgeden ayrılmayan ‘Ayşe’ bu yıl eşiyle geldi. Meraklı köylüler, 3 yumurtası bulunan leyleğin her yıl yavrularını beslemesini ve hareketlerini izliyor.

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        Leyleklerin yuva yaptığı elektrik direğinin bulunduğu arazinin sahibi İsmail Öztoprak, leylek yuvasının temizliğini de yaparak, hazır hale getirdi. Nisan ayının ilk haftasında yuvaya yerleşen erkek ve dişi leyleğin 3 yumurtasının önümüzdeki günlerde yeni yavrularını dünyaya getirmesi bekleniyor.

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        "GELMEDİLER DİYE MERAK EDİYORUZ"

        Leyleklerin nisan ayı başında geldiğini söyleyen Ayşe Altuğ, "Bu leyleklerimiz şu anda geldi, ağustos ayında buradan ayrılıyorlar. Bunlar her yıl geliyorlar, biz onları köyde yaşayanlar olarak bekliyoruz, gelmediler diye merakta ediyoruz. Bu sene yuvalarını köylüler olarak biz temizlettik. Biz temizlik yaptıktan sonra erkek ve dişi leylek geldi ve yuvalarına yattılar.

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        Her yıl aynı direğin tepesindeki yuvaya geliyorlar, biz leyleğe ‘leylek Ayşe’ diyoruz. Nisan ayının başında insanlar ve dışarıda yaşayan çocuklar buraya kadar geliyor. Leylekler geldi mi, diye merak ediyorlar. Gelince de köyde yaşayan herkes seviniyor. Fotoğraf çekiyorlar, onlar için bir merak oluyor. Leyleğimiz 9 yıldır buraya geliyor, yavrularını doyuruyor, etrafı geziyor sonra gidiyorlar" dedi.

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        Köyde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Gazek, "Leyleğe ‘leylek Ayşe’ ismini verdik. Köyümüz için çok güzel bir durum, herkes buraya gelip onların fotoğrafını çekiyor" ifadelerini kullandı.

        #ayşe leylek
        #bartın
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