Ayta Sözeri: Bu konserin tadı karışık kaset gibi olacak - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sanatçı Ayta Sözeri, 5 Temmuz Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri öncesi, provasında basın mensuplarını ağırladı. ‘Açıkhava Gazinosu’ konseptiyle ilk defa Harbiye’de sahne alacak şarkıcı, duygularını dile getirdi

Ayta Sözeri, "İnanılmaz heyecanlıyım. Türkiye’de gerçekleşebilecek en büyük hayalimdi. Bu konuda arkadaşlarımın desteği beni mutlu ediyor. Bütün solist arkadaşlarım vokal yapmak istiyor. Tüm çalıştığım orkestradaki arkadaşlarım çalmak istiyor" dedi.

"PROVALAR BİTTİKTEN SONRA ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Her gün konseri düşündüğünü belirten Sözeri, “Provalar bittikten sonra evde şarkı söyleyeme devam ediyor, acaba sürekli şarkı söylemek sesime zarar verir mi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Açıkhava Gazinosu’ konsepti için şarkıcı, “Konser verebilmek için birden fazla parça söylemek gerekiyor diye düşünüyordum. Daha sonra başkalarının şarkılarını söyleyerek neden konser verilmesin dedim. Sevilen, söylemekten keyif aldığım şarkıları belirledik ve içlerinden seçtiklerimizi karışık kaset hale getirirdik. Bu konserin tadı karışık kaset gibi olacak” ifadelerini kullandı.

Konserde Sözeri’ye eşlik edecek Yeşilçam filmlerine ses veren sanatçı Belkıs Özener ise, “Pink Martini ve Sibel Can’la şarkılar söyledim. Ayta’yı bir gece kulübünde izlerken çok beğendim ve enteresan buldum. Ayta’yla sahnede olacağım için mutluyum. İnşallah devam ederiz” şeklinde konuştu.

Sözeri, ise “Belkıs Hanım’ın büyük hayranıyım. Beni devamlı övünce yanında eziliyorum” karşılığını verdi.