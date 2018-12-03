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İngiltere'de yapılan ankete göre azınlık mensuplarının yüzde 69'u ülkede "ırkçılık" sorunu olduğuna inanıyor.
The Guardian gazetesi için bin azınlık mensubu ile bin 797 beyaz arasında yapılan anket, azınlık mensuplarının yüzde 69'unun ülkede "ırkçılık" sorunu olduğuna, yüzde 43'ünün de düzenli olarak ayrımcılığa kaldıklarına inandığını ortaya koydu.
Ankete göre ülkedeki azınlık mensuplarının yüzde 53'ü saçı, kıyafeti veya genel görünüşü nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığına inanırken, bu oran beyazlar arasında yüzde 29'da kaldı.
Siyahi ve Asyalı etnik azınlıkların günlük hayattaki deneyimi üzerine yoğunlaşan ankete göre azınlık mensuplarının yüzde 43'ü son 5 yılda iş yerlerinde terfi sıralamasında görmezden gelindiklerine inanırken, böyle düşünen beyazların oranı yüzde 18 oldu.
YÜZDE 62'Sİ HAVAALANINDA GÜVENLİĞE TAKILIYOR
Azınlık mensuplarının yüzde 38'i son 5 yıl içinde bir mağazada hırsızlık yaptığından şüphelenildiğini belirtirken, yüzde 37’si polis tarafından nedensiz şekilde durdurulduğunu, yüzde 62’si de havaalanı güvenliğine takıldığını ifade etti.
Azınlıkların yüzde 55’i müşteri olarak girdikleri mağazalarda personel zannedildiklerini, yüzde 57’si başarılı olmak için başkalarından daha fazla çalışmak zorunda olduklarına inandıklarını, yüzde 40’ı da başkalarından daha az kazandıklarını söyledi.
Ankete katılan etnik azınlık mensuplarının yüzde 50’si toplu taşımada insanların kendi yanlarına oturmaktan kaçındığını, 55’i sosyal etkinliklerden dışlandıklarını, yüzde 72’si restoran gibi mekanlarda kaba davranışlara maruz kaldıklarını, yüzde 60’ı da isimleriyle alay edildiğini kaydetti.
İngiltere'nin 66 milyonu bulan nüfusu içinde yaklaşık 8 milyon 500 bin etnik azınlık mensubu yaşıyor. Bunların en önemli kısmını ülkenin imparatorluk dönemindeki eski sömürgelerinin halkları oluşturuyor.
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