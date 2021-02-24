"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

Akın, geçtiğimiz yıl ağustos ayında eşi ile 3. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Düğün gününde eşi ile dans ederken çekilen bir videoyu yayınlayan Azra Akın, romantik paylaşımına şu notu düşmüştü:

Seninle her şeye varım ben.

Sen benim uğurlu yolumsun.

Yıldızlara yürürüm senle,

Sen iste; canım senin olsun.