Babacan'dan Habertürk'e açıklamalar

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı canlı yayında gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Abdurahman Yıldırım'ın sorularını yanıtlıyor.

Bu hükümetin yerel yönetimler ve şehircilikte sicili hiç iyi değil. İmar rantların şehirleri dikey yapıya çevirdiğini görüyoruz. İmar rantları ölçüsüz ve kayıt dışı paylaşınca şehrimizin görüntülerini bozuyor ve yanlış yoğunlaşmaya sebep oluyor. Millet bahçesi deyip, sonrasında AVM'ler konutlar mı gelecek diye herkes şüpheyle bakıyor. Bugün sayın Erdoğan'ın son açıklamaları biraz ortada açıklamalar. İlgili bakan 'en az bir tanesini tutacağız' dedi. Pandemiyi bahane ederek kuzey güney pistini kırarak, ortasına pandemi hastanesi yapmasıyla şüpheler başladı. Yapacak yer yok da pisti kırarak yapıyorsunuz. Pisti kırmak havaalanına kalıcı zarar vermektir, geri dönülemeyen aşama. Bütün bunlar daha önceki kötü sicilin yansıması olarak görüyorum. Yoksa şehirlerin nefes alması, yeşil alanlar büyük ihtiyaç. Kanal İstanbul gibi projeyle tamamen rant, farklı şehir kurma gibi niyeti, zihniyeti okuyunca ister istemez herkes şüpheyle bakıyor. İşin hukuki boyutu var tabii.

Şehirlerimizde yeşil alanların çoğalmasına kesinlikle destek veririz. İnsanların ailesiyle daha rahat vakit geçirebilmesi için bu alanların çoğalmasını destekleriz. Trabzon şehrini gördünüz. Güzelim coğrafya adeta katledilmiş. İmar yasa ve anayasal güvenceye kavuşturulmazsa bu işler olur. İnsafsızca katledilmeye devam eder. Oradan doğan haksız kazancın, siyasetin finansmanı olan bu kazancın sona erdirilmesi gerektiğini çok vurguladık. Fakat o kadar para var ki, bu işte, o herşeyi geçiyor.

Güveni yıkmak kolay, yeniden inşa etmek zor iş. Uzun süre doğruları yapacaksınız ki insanlar niyetlerden şüphe duymasın. Güven o kadar kayboldu ki. Güven ilişkisi tamamen bozulmuş durumda şu anda. Projenin önünü sonunu göremiyoruz. İstanbul'un en kıymetli arazisi. Rant rüzgarı öyle bir eser ki. insanlarda toptan bir 'istemeyiz' isyanı var. O isyanı da haklı görüyorum açıkçası. Şu var ki, hükümetin niyeti çok açık. Kıymetli bir arazi buldukları anda canına okuyorlar. Projenin orada kalacağına dair inancım yok. Çok yoğun şekilde arsa arazi satışı var. Bunu taksitle de satıyorlar. Fiyatlar da hızlı artıyor. Hiçbir şey beni şaşırtmaz. Herşeyi yapabilirler.

O zaman Atatürk Havalimanı'ın sözleşmeleri tamamlanmamıştı. Erkenden kapatılınca devlet Atatürk Havalimanını işletenlere 400 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Bu kadar aceleye getirmeden yapılabilirdi. 13 yıl bakanlık yaptım. Cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakanlık yapan kişisiyim. O dönemde yapılması gereken kısa vadeli çözüm için Dünya Ticaret Merkezi ile alakalı araziyi kullanmaktı. Bunun uzun vadede köklü çözümü daha farklı yerde daha büyük bir havaalanıydı. Hatırladığım kadarıyla kısa vadeli çözüm için burayı rahatlatalım, kapasite sorununu aşalım, İstanbul Havalimanı ekonomik darboğaz oluşturmasın, biraz daha zamana yayalım. Biliyorsunuz proje kaç defa revize edildi. O inşaatta hayatını kaybeden işçilerin sayısı henüz açıklanmadı. Aceleden ve tedbirsizlikten.

Ankara'da dinozorların olduğu bir park var. 1 milyar dolara yakın para harcanmış. Atatürk Orman Çiftliği'ydi orası. Öncelikle imar rantıyla ilgili çok ciddi düzenlemeler lazım. İşi sağlama bağlayıp, rantı kontrol altına alıp, şehirlerin daha düzgün gelişmesini sağlamak mümkün. Biz bunu çok çalıştık. Dünya örneklerine baktık. Bizim elimizde gayet güzel bir çözüm var. Ekonomi ve Finans Eylem Planımız bir kısmı Yerel Yönetimler ve Şehircilik ilgili açıkladığımız planda var. Burada 101 eylem var. Bu sorunlar nasıl çözülecek, nasıl bir çıkış sağlayacağız açık açık yazdık. Hepsinin çözümü için hazırız. Ölçüsüz rantın engellenmesi, bu konuda duyarlılığı olan hükümetin iş başında olması bu işin kilidi.

Şu andaki hükümet çözüm bulamadığı için büyük projelerle insanların desteğini bulmaya çalışıyor. 'Yoksulluk var, enflasyon var ama Çanakkale Köprüsünü yaptık' diyorlar. Büyük projelerle desteği sürdürmeye çalışıyorlar. Bu projeler yapılınca yeterince yarışma olmuyor, çok pahalıya mal ediyorsunuz, büyük yük. Bu projeleri yapıyosunuz diye insanları işsizliğe, yoksulluğa razı olun diyemezsiniz. Hayat pahalıyla ilgili gereğini yapmanız lazım bu büyük projeleri yaparken. Şu andaki hükümetin en büyük sorunu istişaresizlik. Şu anda taraflı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en büyük sorunu burada. Biz hiç kimseye sormayız, kimseye hesap vermeyiz diye kafalarının dikine iş yapmaları. Seçim yaklaştıkça proje üretme acelesi var. Makro dengeleri kuramadıkları için.

Pandemi şartları ortadan kalkınca ilk mitingimizi düzenlemeye karar verdik. Gaziantep konusunda karar kıldık. İlk talep valilik tarafından uygun karşılandı. Elyazısıyla uygun ifadesi var, paraf var. Daha sonra miting komitesiyle ilgili yazı gönderildi. Yazıda miting yerin Demokrasi Meydanı gösteriliyor. Bayrama 2 gün kala teşkilatımız bunu duyurmaya başlıyor. Duyuru başladıktan 1 saat sonra telefon geliyor, o meydanı size veremiyoruz diye. Tekrar görüntü geliyor 'uygun'un yanına 'değil' ifadesi ekleniyor. Başka bir meydanda değerlendirilmesi öngörülüyor. En son, Gaziantep'te ulaşılması zor Kalealtı denilen mevkinde. Mevcut yasalara göre miting için izin zorluluğu yok. Sadece valiliğe bilgi veriliyor. Biz Cumartesi günü 14 şehit anıtının arkasında, tur otobüsleri park alanında miting yapacağız. Bilboardlara giremedik, raketlere girebildik. Raketler özel sektörlerde. Belediyeye başvurduk. Belediye bizim pankart asmak için başvurduğumuz yere kendi afişlerini asmışlar. Sonuçta tanıtım için pankartları asamadık. Arkadaşlarımız inovatif yöntem geliştirmişler. Biz de tek tek afişleri yelek gibi sırtımıza takar şehirde dolaşırız demişler. Yarından itibaren arkadaşlarımız canlı afiş gibi şehirde dolaşacaklar.