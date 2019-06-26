Bağkur emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilere en son ocak ayında zam yapılmıştı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuştu. İşte Emekli maaş zammı

EMEKLİ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %6.7, memurlar ve emeklileri ise %7.7 zam alacak.

Temmuzda emeklilerin maaşları zamlanacak. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları belli olacak. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor. Böyle olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.7, memurlar ve emeklileri ise yüzde 7.7 zam alacak. Malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan faydalanacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı aldılar. Memur ve emekli maaşlarına yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı yapıldı. Şimdi sıra temmuz zammına geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları belli olacak. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor.