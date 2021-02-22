Bahadır Tatlıöz ve Selçuk Balcı'dan yılın düeti 0:00 / 0:00

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Müzisyen Bahadır Tatlıöz ve Karadeniz müziğinin en sevilen ismi Selçuk Balcı, aynı projede buluştu. Sözü ve müziği Tatlıöz'e ait olan "Gül Sevdik Dikeni Kader" şarkısını sesiyle olduğu kadar çaldığı kemençe ile de kendine hayran bırakan Balcı ile birlikte seslendiren ikili, farklı kültürleri eşsiz bir ahenk içinde dinleyicisiyle buluşturdu.

Bahadır Tatlıöz'ün, "Tek parolamız güzel müzik, güzel edebiyat" sözüyle yola çıktığı projenin evlerimize, sofralarımıza konuk olacak sıcacık, samimi ve içten görüntüleri eşliğinde çekilen klibini ise yine kendisi üstlendi.

"Gül Sevdik Dikeni Kader", tüm müzik platformlarında yerini aldı.