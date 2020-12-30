Bahadır Tatlıöz'den 'Neredesin'

'Tehlikeli ve zor bir süreç'

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Bahadır Tatlıöz, aralıksız üretmeye devam ederek neredeyse her ay, bir yeni şarkı ve klibini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi başarılı sanatçıya ait olan yeni projesi 'Neredesin'in klip yönetmenliğinde yine kendisi üstlendi.

Tatlıöz''ün yeni yılda sevenleriyle buluşturduğu bembeyaz ve eşsiz bir atmosferde çekilen klibinde kendisine, yetenekli oyuncu Pelin Bölükbaş eşlik etti.

Klip çekimleri Dutxe'nin görseli müthiş yaylaları ve İstanbul sahili arasında gerçekleşti. Dramatik yapısı, kış dokusu ve sinematografisi ile dikkat çeken özgün proje yeni yılda izleyicisini heyecanlandıracak. Tatlıöz'ün yepyeni projesi 'Neredesin', tüm müzik platformlarında yerini aldı.