14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek diziden yayınlanan tanıtım, heyecan dolu gelişmelerin hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

Rengin’in “Ne zaman boşanacaksın?” sorusu üzerine Bahar’ın büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda; Evren’in Bahar’ın yine en büyük destekçisi olduğu görüldü. Rengin, Timur’dan verdiği sözü tutmasını beklediğini söylerken, Rengin’in sert sözleri karşısında Timur’un ne yapacağı merak konusu oldu. Evren’in teknesinde uyurken yakalanan Dora’nın kim olduğu akıllarda soru işareti oluştururken; Dora ve Evren’i gören Bahar’ın tepkisi ise dikkat çekti.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.