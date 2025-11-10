Habertürk
        Bakan Fidan Beyaz Saray'da temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğü ifade edildi.

        Giriş: 10.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:53
        Bakan Fidan Beyaz Saray'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği bildirildi.

        Bakan Fidan'ın burada diplomatik temaslarda bulunduğu ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğü aktarıldı.

        Suriye Dışişleri Bakanlığı görüşmeye bakan Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığını bildirdi.

        Bakan Fidan'ın ABD'li yetkililerle başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı dile getirildi.

