        Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

        Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

        Giriş: 16.08.2025 - 22:13 Güncelleme: 16.08.2025 - 22:13
        Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska’da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

