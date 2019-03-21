- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.
Bu çerçevede 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getiren Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
AA'nın haberine göre Pakdemirli, anaç manda desteği ödemelerinin de yarın başlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:
"2018 yılı anaç manda desteklemeleri, yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecektir. 2018 yılı anaç manda desteklemeleri çerçevesinde 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 baş anaç mandasına 18 milyon lira destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Çoban istihdamı destek ödemeleri de yarın başlıyor. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteklemeleri işletmelerimize yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödenmeye başlanacaktır. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde 7 bin 23 işletmemize çoban istihdamına katkıda bulunmak maksadıyla 35 milyon lira destek ödenecek. Tüm işletmelerimize hayırlı olsun."
Manda yavru destek ödemelerinin de diğer ödemelerle aynı gün ve saatte başlanacağını belirten Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağına 8 milyon lira destek ödeneceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.