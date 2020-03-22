Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli aylığı zammı ne kadar? soruları emekli vatandaşların merakla araştırdığı sorulardı. Emekli bayram ikramiyesine dair Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müjdeli haberi verdi. İşte Emekli ikramiyelerine dair detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nde çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.