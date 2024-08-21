Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması

Bakan Şimşek: 'Vatandaşımızın refahını artıracağız'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gerçekleşen elektrikli araç yatırımları ile ilgili olarak, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti" dedi. Sosya medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gerçekleşen elektrikli araç ve batarya yatırımları ile ilgili konuştu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti" dedi.
2003’ten önce yüzde 0.2 olan küresel doğrudan yatırımlardan alınan payın, 2003-2023 döneminde yüzde 0.9’a çıktığını kaydeden Bakan Şimşek, "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1.5’e yükseltmek" hedefini paylaştı.
Türkiye'yi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürmek istediklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" ifadelerini kullandı.