Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gerçekleşen elektrikli araç ve batarya yatırımları ile ilgili konuştu.

Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor.



2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.



2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay… https://t.co/ULqI7BPjY9 pic.twitter.com/09iDCGdFzs — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 21, 2024

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti" dedi.

2003’ten önce yüzde 0.2 olan küresel doğrudan yatırımlardan alınan payın, 2003-2023 döneminde yüzde 0.9’a çıktığını kaydeden Bakan Şimşek, "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1.5’e yükseltmek" hedefini paylaştı.