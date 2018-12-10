İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na katıldı. Burada temsilcilere yönelik bir konuşma yapan Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"ZORLA GÖÇ EDENLERİN SAYISI 71.4 MİLYON"

"Bugün aynı zamanda dünya insan hakları günü, dünya insan hakları gününü kutluyorum. Her yüzyılın bir veya birden fazla başarı hikâyesi olmalı. Biz ve çocuklarımız için. 21'inci yüzyılın başarı hikâyesi zorla yerinden edilen insanların sayısının 21.1 milyondan 71.4 milyona çıkması olamaz. Küresel savaşların yerine, vekalet savaşlarını koymak bir başarı hikâyesi değildir. Terör örgütlerine silah hibe etmek bir uluslararası yardım, teröristlere silah eğitimi vermek bir eğitim seferberliği, dronlarla terör eylemi yapmak teknoloji devrimi, 'Benden silah sistemleri alırsanız cinayetinize göz yumarım' demek de diplomasi değildir.

"DEAŞ GÖÇMENİ PYD/PKK'YA VERİYOR"

Dünyada resmi olarak şu an birbiriyle savaşan iki ülke yok ama adı konulmamış bir savaş var. Öyle ki bu savaşta ölen ve bu savaştan kaçan milyonlar var. Irkçılığın yükseldiği ve göç tartışmalarının hükümetleri zayıflattığı bir Avrupa tablosu da ortada. Afganistan'dan çıkmak 1500 dolar, Suriye'den çıkmak 750 dolar, Yunan adalarına geçmek 1000 dolar. Bu paranın bir bölümü DEAŞ'a gidiyor ve o da göçmenleri PYD/PKK'ya teslim ediyor. Araları hiç de öyle kötü değil. Eğer şanslıysanız Türk Sahil Güvenlikleri Ege'ye giderken çocuğunuza sarılıp boğulmadan sizi kurtarabilir.

"TÜRKİYE GÖÇÜ YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye göçü önlemeye değil, göçü yönetmeye çalışıyor. Göç nedeniyle karada 2 bin 327, denizde ise 8 bin 484 kilometrelik bir uzunluğu kontrol ediyor. Ülkemiz şu an, bunun altını çizerek söylüyorum, geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyor. 612 bin 846'sı çocuk, 303 bin 222'si yetişkin toplam 916 bin kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor. Geçici koruma yasasıyla bu insanları iş hayatına dahil ettik. Hastanelerimizde 385 bin Suriyeli çocuk doğdu. 14 sınır kapısından milyonlarca koli gıda yardımında bulunduk. Bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık ve geçen yıla oranla yüzde 50 artış var. Para verelim yerine gerçek ve insancıl politikalar üretirsek, 21'inci yüzyıl kendi başarısını yazabiliriz. Gün masa başında oturma günü değil sahaya inme günüdür." (AA)

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