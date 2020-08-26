AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ilçe merkezinde selin sürüklediği hafriyatın kaldırılma çalışmalarını inceledi.

Soylu, incelemeleri sırasında gazetecilere, ilçede topyekün seferberlik olduğunu, herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel teşebbüslerin araçlarını, iş makinelerini göndererek çalışmalara destek olduğunu vurgulayan Soylu, "Diğer taraftan da polisimiz, jandarmamız, herkesin elinde iş makineleri, kürekler, kazmalar... Kimisi dükkanın içini boşaltıyor, vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor, elektrik idaresi, su, herkes büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor." dedi.

Soylu, bir taraftan da yıkımların devam ettiğini anlatarak, "Dereyi işgal eden, işgal ettiğini düşündüğümüz binaları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen burada yıkıyor. 1-2 gün içerisinde daha net bir fotoğrafa burada ulaşmış oluruz ama büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda 8 köy yolumuz kapalı, onları açma seferberliği devam ediyor. Özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli ve 1-2 tane daha ilçede köy yollarında çok büyük tahribat ve hasar var. Arazilerde büyük tahribat ve hasar var, büyük kaymalar var, heyelanlar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25-26 kilometresi gitmiş. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın bir taraftan da onarımına devam ediliyor. Bu devletin, milletle beraber, özel teşebbüsle beraber, tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber büyük bir mücadelesi."

Soylu, Türk Kızılaydan İHH'ye, Deniz Fenerinden Beşir Derneğine, Hayrat'tan Ahbap'a ve AFAD gönüllüsüne kadar herkesin elinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu, kimisinin yemek verdiğini, kimisinin su dağıttığını, kimisinin de vatandaşla dükkanları temizlediğini söyledi.

"Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın ama Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada bu el birliği var." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jandarmamız da var, polisimiz de var. 200'e yakın jandarmamız şu anda dükkanları temizliyor. Bu cadde ile öteki cadde onlara ait, onlar temizliyorlar yani. Vatandaşımızın bunu tek başına temizlemesini beklemek de haksızlık olur çünkü içeriye rüsubat girmişti. Şu Ziraat Bankasının içinde rüsubatla tavan arası yarım metreydi. 3-3,5 metre içeriye rüsubat, toprak girmişti ilk gün. Bir taraftan devlet bütün imkan ve kabiliyetlerini ortaya koyuyor ama bir taraftan da büyük bir milletimiz var."

Bakan Soylu, "Bir minnettarlığım da bu sele maruz kalan, mağdur olan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir 'öf' bile demediler Allah'a şükürler olsun, vakarları, sabırları ve bu olayın büyüklüğü karşısında. Can kaybımız var, kayıplarımız var ama meselenin daha büyük olmadığına yönelik şükürleri bizi de çalışma konusunda başka bir noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.