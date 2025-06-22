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        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan Altaylı açıklaması

        Bakan Tunç'tan Altaylı açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazeteci Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettiği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "hakaret ve şiddet çağrısının kabul edilemeyeceğini" belirterek "Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:50
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        Bakan Tunç'tan Altaylı açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Bir sosyal medya yayınında “ömür boyu başkanlık” şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza “diktatör” iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez.

        Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz.

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        Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz.

        Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa’dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez.

        Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır.

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