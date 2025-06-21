Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştır" dendi
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fatih Altaylı, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Fatih Altaylı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Ayrıntılar gelecek...