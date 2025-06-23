Ünlü isimlerden, Fatih Altaylı'ya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanması talebiyle dün adliyeye sevk edildi.

Fatih Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ünlü isimler, tutuklama kararının ardından Fatih Altaylı'ya destek mesajları paylaştı.

Şahan Gökbakar: Fatih Altaylı, gazetecidir. Serbest bırakılmalıdır.

Nebahat Çehre: Fatih Altaylı, gazetecidir.

Sunay Akın: Fatih Altaylı’nın “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanmasına neden olan programını seyrettim. Söyleyeceğim şudur: Değerli Türkçe öğretmenleri, lütfen dilimizi öğrenmeyen, öğrenemeyen öğrencilerinizi mezun etmeyin… Ne olur, okuduğunu, duyduğunu anlamayan insanlara Türkçe konusunda yeterlilik vermeyin… Sonra onlar üniversite sınavına giriyor, hukuk fakültesini kazanıyor, savcı, hakim oluyorlar! Önemli not: Bu yazdığım fena halde “ironi” içerir. Bu uyarıyı neden mi yaptım? Çünkü ironiden anlamak okuyanın algı seviyesiyle ilgili bir konudur! Bu seviyeye de ancak kitap okuyarak ulaşılır.

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Elçin Sangu: "Yarına ne olacağımız belli değil Fatih Bey" derken böyle bir şey aklıma hiç gelmemişti. Çok çok üzgünüm.

Ahmet Ümit: Yazık, çok yazık...

Oğuzhan Uğur: Bu tehdit değil, tarihtir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır, padişah değildir, bunun neresi, kime tehdittir? Bir de yetkililer, bağımsız yargıdan bahsederken (biz bahsetmiyoruz, yetkililer bahsediyor…) Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Oktay Saral’ın "Suyun ısındı Fatih Altaylı" dedikten 10 saat sonra Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili, ya da yandaş gazetecilerin, bazı operasyonları bir hafta önceden TV’lerde duyurmasıyla ilgili ne düşünüyor? Merak içindeyim... (Aslında değilim)

Defne Samyeli: Fatih Altaylı’yı gazetecilik yaptığı için içeri aldılar. Bir de önden alenen tehdit ederek. Devir öyle bir devir çünkü. En kısa sürede salıverilecektir diye inanmak istiyorum ama emin olamıyorum. Yine... Devir öyle bir devir çünkü. Herkesin yaptığı/yapmadığı gazetecilikten, söylediği/söylemediğinden esas ‘vicdanlarda’ sonsuza dek yargılanacağı diye bir gerçek var. Fatih’in arkasındayız.