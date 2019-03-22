Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme dair açıklamalar yaptı



Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız.

- Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek.



- İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi.

Sürecek...



