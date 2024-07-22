Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.172,75 %0,15
        DOLAR 32,8891 %-0,43
        EURO 35,8330 %-0,36
        GRAM ALTIN 2.531,83 %-0,75
        FAİZ 42,17 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 30,75 %-1,06
        BITCOIN 67.552,00 %-0,28
        GBP/TRY 42,5231 %-0,40
        EUR/USD 1,0888 %0,06
        BRENT 82,09 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 4.139,55 %-0,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Bakan Uraloğlu duyurdu: Artık THY'de ücretsiz ve sınırsız olacak - Öne çıkan haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu duyurdu: Artık THY'de ücretsiz ve sınırsız olacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu: THY'nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY yolcularına ücretsiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat'ın, THY'nin uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

        Bakan Uraloğlu, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız THY ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı. İletişimin devi Türksat’ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uraloğlu
        #THY internet hizmeti
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor