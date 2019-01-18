Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde koltuk üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Ekiplerin fabrikada yaptığı incelemede, mahsur kalan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Cesetler, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişilerin, Suriye uyruklu Muhanned EL Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi.

YANGIN MERDİVENİ BULUNMUYOR

Fabrikada dün başlatılan incelemeler bugün de sürdü. DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada delil topladı. Genellikle eski yapılardan oluşan Mobilyacılar Sitesi'ndeki 4 katlı fabrikada yangın merdivenin olmadığı görüldü. Fabrikanın ön ve arka kısmında yangın merdiveni bulunmazken, sağ ve sol bitişiğinde ise üretim atölyelerinin olduğu gözlendi. Bu atölyelerde de yangın merdiveninin olmaması dikkat çekti.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Çıkan yangın sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

'ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR'

Fabrika önünde yapılan çalışmaları takip eden Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Demirören Haber Ajansına (DHA) konuştu. Yangının saat 18.00 sıralarında çıktığını kaydeden Hüseyin Taklacı, "Biz geldiğimizde itfaiye ve polis de buradaydı. Benim dükkanım da hemen arkada. Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor. Elektrik kontağından çıktığı için, kauçuk olduğu için, petrole dayalı olduğu için bir anda parlamıştır. Parlayınca içeride 5 kişi mahsur kaldı. Çıkamamışlar içeriden, bu bilgiyi de orada çalışan arkadaşlar söyledi. 5 kişinin telefonuna ulaşamadıklarını söylediler. Biz burada emniyete ve itfaiyeye de bilgi verdik. Hatta binanın ön tarafındaki camlar delinsin, geçilsin şeklinde de telkinlerimiz oldu. İtfaiyenin şöyle bir tedirginliği oldu. Havasız kalan yerde bir anda patlama olabileceğinden çekindiler. Yangın 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. 5 Suriyeli kardeşimiz can verdi" dedi.

'ESKİ YAPILARDAN OLUŞUYOR'

1972 yılından bu yana Mobilyacılar Sitesi'nde bulunduğunu söyleyen Hüseyin Taklacı, "Yangınlı, ölümlü bir kaza görmedim. Bütün siteler esnafı üzüldü. Sitelerde gezdiğinizde yangın merdiveni nerede bulabilirsiniz. Buranın fiziksel yapısı itibariyle eski yapılardan oluşmaktadır. Ankara'nın ilk sanayi bölgelerinden, 1960'lı yıllarda kurulmuş" diye konuştu.

'BİNANIN TEK GİRİŞİ VAR'

Mobilyacılar Sitesi'nde esnaf olan Serkan Turgut ise, 5 işçinin ölümüne neden olan binaya daha önce geldiğini söyleyerek, "Dedik ki; 'buraya ancak ön camlardan, ya da arka camdan kırılıp girilmesi lazım.' Çünkü bu binanın tek girişi var tek çıkışı var. Ama hiçbir şekilde bu binaya girilmedi. İtfaiye kendi bildiğini yaptı. Kendi imkanlarıyla girmeye çalıştı. Arkadan girdiğini söyledi. Ama görüyorsunuz, arkadan girilen bir yer yok. İtfaiyenin de bize dediği, 'biz oradan kırsaydık, bura alev alabilirdi.' Zaten herkes zehirlenmiş, burada alev alacak bir şey kalmamış ki" diye konuştu.

Bu arada alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkan ve burada yaşamını yitiren 5 işçinin cenaze işlemlerinin Adli Tıp Kurumu'nda devam ettiği öğrenildi.