Altını gölgede bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBakır fiyatlarındaki artış altını gölgede bıraktı- haberler
ABONE OL

Bakır fiyatları zirveye çıktı

Şanghay bakır vadelileri 9 yıldan uzun sürenin zirvesine çıkarken Londra bakır fiyatları 8 bin doları aştı. Son 9 ayda bakır fiyatlarındaki artış böylece yüzde 74'ü buldu

Bakır fiyatlarındaki artış altını gölgede bıraktı- haberler
Altını gölgede bıraktı
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Şanghay'daki bakır fiyatları, ABD mali canlandırma planına yönelik umutlar ve düşük stokların yardımıyla dokuz yıldan uzun sürenin zirvesine çıktı. Bakırın Londra'da işlem gören vadeli kontratları ise ton başına 8 bin dolar psikolojik seviyesini aşarak yaklaşık sekiz yılın zirvesine ulaştı.

Şanghay vadeli işlemler piyasasında en yoğun işlem gören Ocak vadeli bakır kontratları yüzde 2.2 kadar yükselip ton başına 59 bin 500 yuana (9094.52 dolar) çıktı. Bu seviyeye, en son 2011 Eylül ayında ulaşılmıştı. Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık bakır vadelileri yüzde 1.4 artışla ton başına 8 bin 28 dolar seviyesine çıkarak hem 8 bin dolarlık psikolojik direnç seviyesini aştı oldu hem de 2013 Şubat'ından beri en yüksek seviyeyi gördü. Her iki vadeli kontrat da üst üste yedinci haftalık kazanımlarına ulaşmaya doğru gidiyorlar.

Londra, Şanghay ve COMEX depolarındaki toplam stoklar 281 bin 648 ton seviyesine inerek, 2014 Aralık ayından beri olan en düşük seviyeye yaklaştı.

ALTIN YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Londra Metal Borsası'nda seneye 6300 dolar seviyesinde başlayan bakır vadelileri mart ayında koronavirüs salgını yüzünden talep azalmasıyla mart sonunda ton başına 4617 dolara kadar gerilemişti. Ancak ardından hızlı bir yükselişe geçti. Bakır fiyatında böylece yaklaşık 9 ayda yüzde 74'lük artış yaşandı. Aynı süreçte altının ons fiyatı yüzde 26 yükseldi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! BDDK kredi kartı taksit ve taşıt kredisi vade sürelerini düşürdü
PARABDDK'dan taksit ve vade düzenlemesi
TCM'den repo ihalesiyle piyasaya 47 milyar lira
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı
PARANet UYP açığı 351,2 milyar dolar oldu
Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı
PARAPiyasalarda karışık seyir
Kredi faiz oranları 2020! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar 2020
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankacılık sektörünün mevduatı arttı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
PARAİngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı
Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verileri yayımlandı
PARAEuro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında
AFD’den VakıfBank’a 200 milyon Euro kredi
PARAAFD’den VakıfBank’a 200 milyon Euro kredi
Merkez'den yeni repo ihalesi
PARATCMB'den piyasaya 28 milyar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X