Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Cengiz K. (22) idaresindeki kamyonet, otoyolun Savaştepe Karaçam Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde duran Mustafa S. (74) yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, Mustafa S. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki eşi Vicdan S. (65) de yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı Vicdan S, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mustafa S'nin cansız bedeni aynı hastanenin morguna gönderildi.
Bölgede kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf: AA