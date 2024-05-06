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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

        Balıkesir'de otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

        Balıkesir Savaştepe'de otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 01:02 Güncelleme: 06.05.2024 - 01:02
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        Balıkesir'de otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.E. (74) idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir karayolunun Mecidiye Mahallesi kavşağında Ş.A. (64) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile otomobildeki A.E. (70) ile N.E. (46) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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