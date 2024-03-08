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        Marmara'da batan 'BATUHAN A'nın sahibi toprağa verildi; adını gemiye verdiği oğlu tabutun başından ayrılmadı

        BURSA'nın Karacabey ilçesi açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin, 3 Mart'ta su üstünde bulunan sahibi Murat Altıntaş'ın (51) cenazesi, Balıkesir'in Marmara Adası'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:34 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:40
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        Marmara'da batan 'BATUHAN A'nın sahibi toprağa verildi; adını gemiye verdiği oğlu tabutun başından ayrılmadı
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        BURSA'nın Karacabey ilçesi açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin, 3 Mart'ta su üstünde bulunan sahibi Murat Altıntaş'ın (51) cenazesi, Balıkesir'in Marmara Adası'nda toprağa verildi. Cenazede Altıntaş'ın gemiye adını verdiği oğlu Batuhan Altıntaş, babasının tabutunun yanından ayrılmadı.

        Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 3 mürettebatını arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeninin bulunmasının ardından, gemi enkazındaki aramalar 15’inci günde sonlandırıldı. Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada çalışmalar yürütülürken, balıkçılar 3 Mart sabahı İmralı açıklarında su yüzeyine çıkmış 1 cansız beden buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        YÜZÜ TANINMAYACAK HALDEYDİ

        Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, DNA testi sonucu, cesedin geminin sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğunu açıkladı. 

        TABUTUN YANINDAN AYRILMADI

        Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Murat Altıntaş'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Balıkesir'in Marmara Adası'na getirildi. İkindi namazının ardından Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile Altıntaş'ın yakınları katıldı. Cenaze töreninde Altıntaş'ın, adını gemisine verdiği oğlu Batuhan Altıntaş, babasının tabutunun yanından ayrılmadı. Altıntaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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