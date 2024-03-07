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        Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, taksi şoförü Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:45
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        Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar kamerada
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, taksi şoförü Ü.A. (56) yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tekerin üzerinden geçtiği köpek götürüldüğü veterinerde ölürken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ü.A.'ya 7 bin 216 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi’nde meydana geldi. Günaydın Mahallesi’nden Ali Hikmet Paşa istikametine ilerleyen Ü.A. yönetimindeki 10 T 2047 plakalı taksi, cadde üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçti. Aracın ön tekerleriyle köpeği ezdiğini fark ederek kısa bir süre duran sürücü, ardından yoluna devam ederek acı içinde yatan köpeği bu kez de arka tekeriyle ezdi. Olayı gören çevredekiler yaralı köpeğin yardımına koşarken, durumu Bandırma Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürüldü. Sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen köpek, veteriner ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen öldü. 

        HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI, PARA CEZASI UYGULANDI

        Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında taksici Ü.A. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları koruma kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı. 

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taksicinin yolda yatan köpeği görerek yavaşladığı, ardından araçla üzerinden geçtiği, sürücünün ön tekerleriyle ezdiği köpeği fark ederek bir an durduğu, daha sonra ise yoluna devam ettiği ve köpeğin acı içinde yolun kenarına kaçtığı anlar yer aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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