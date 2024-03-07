Balıkesir'de taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yapılan muayene sonucu sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptanan köpek, müdahaleye rağmen öldü.

Alınan bilgiye göre, Ü.A (56) yönetimindeki 10 T 2047 plakalı ticari taksi, Haydar Çavuş Mahallesi Kırk Merdiven Sokak'ta yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti.

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